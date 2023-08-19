زيلينسكي يعلن بدء تدريب طياريه على المقاتلات السويدية من طراز جريبن

أعلن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي بدء تدريبات الطيارين الأوكرانيين على قيادة المقاتلات السويدية من طراز "جريبن"، في حين لم ترد أي معلومات حول وصول مقاتلات من هذا النوع إلى كييف.

صرح زيلينسكي بذلك خلال مؤتمر انعقد في العاصمة السويدية ستوكهولم، لافتا إلى أن أوكرانيا لا تتمتع بأي مزايا لها في السماء، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ووفقا له، أوكرانيا "ليس لديها أي أفضلية أو تفوق في السماء".. لذلك يمكن لرئيس الوزراء السويدي "مشاركة" جريبن معها.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "رويترز" أن الولايات المتحدة وافقت على نقل طائرات المقاتلات من طراز "إف-16" من الدنمارك وهولندا إلى أوكرانيا بعد إتمام التدريبات لطياري القوات الأوكرانية.

يشار إلى أنه في أواخر مايو الماضي، أعلن وزير الدفاع السويدي بال جونسون أن بلاده تدرس ما إذا كانت ستسمح لطيارين أوكرانيين باختبار طائراتها المقاتلة من طراز "ياس39 جريبن".

وحتى ذلك الحين، استبعدت السويد إرسال أي طائرات من هذا الطراز إلى أوكرانيا، وقالت إنها تحتاج إليها لدفاعها الخاص.

إلا أن الوزير جونسون صرح للتلفزيون السويدي بأن بلاده تبحث "بروح إيجابية" طلب أوكرانيا السماح لطياريها بتجربة الطائرة المقاتلة السويدية.