نتنياهو يؤكد لبلينكن التزام إسرائيل بالمقترح الأمريكي بشأن إطلاق سراح المحتجزين

أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، انتهاء اللقاء الذي جمع بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مشيرة إلى أن المحادثات بينهما كانت «إيجابية».

وقالت عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الاثنين، إن اللقاء استمر لنحو 3 ساعات، مشيرًة إلى أن نتنياهو أكد لبلينكن التزام إسرائيل بالمقترح الأمريكي بشأن صفقة إطلاق سراح المحتجزين.

وأشارت إلى أن نتنياهو، أكد خلال اللقاء، إصرار إسرائيل بكل «ثبات»، على أن يلبي المقترح الأمريكي احتياجاتها الأمنية.

הסתיימה פגישת ראש הממשלה נתניהו ומזכיר המדינה האמריקני, אנתוני בלינקן; שהייתה חיובית והתנהלה ברוח טובה.



הפגישה ארכה כשלוש שעות. ראש הממשלה חזר על מחויבותה של ישראל להצעה האמריקנית העדכנית בעניין שחרור חטופינו - הלוקחת בחשבון את הצרכים הביטחוניים של ישראל, שעליהם הוא עומד בתוקף. pic.twitter.com/BxzOKFS6CB — ראש ממשלת ישראל (@IsraeliPM_heb) August 19, 2024

وبدأ وزير الخارجية الأمريكي جولة جديدة بمنطقة الشرق الأوسط؛ لبحث وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإجراء صفقة جديدة للإفراج عن المحتجزين والأسرى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

ويحمل بلينكن خلال زيارته التاسعة للشرق الأوسط رسائل من الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته، حول ضرورة التوصل هذه المرة خلال جولة المفاوضات، إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي.