الصحة اللبنانية: استشهاد شخصين بغارة إسرائيلية على بلدة حولا

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قالت وزارة الصحة اللبنانية إن "شخصين استشهدا في غارة إسرائيلية على بلدة حولا جنوبي لبنان".

كانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية قد قالت إن "سلاح الجو الإسرائيلي قصف منطقة حولا جنوبي لبنان وقضى على ناشط من حزب الله".

وفي وقت سابق، قالت الصحيفة إن 3 طائرات بدون طيار و10 قذائف صاروخية أُطلقت صباح اليوم الاثنين من جنوب لبنان تجاه الجليل الغربي، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

بدوره، أكد موقع "واللا" العبري إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة إثر انفجار طائرة بدون طيار أطلقت من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي.

وذكر حزب الله اللبناني أنه تصدى بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية لمحاولة تسلل مجموعة من الجنود الإسرائيليين إلى حرش حدب عيتا.

وجاء في بيان للحزب: "تصدينا لجنود إسرائيليين حاولوا التسلل لحرش حدب عيتا وأجبرناهم على التراجع وأوقعنا فيهم إصابات".