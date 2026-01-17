كوريا الجنوبية تسجل أول حالة إصابة بحمى الخنازير الإفريقية في البلاد منذ شهرين

أكدت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، اكتشاف أول حالة إصابة بحمى الخنازير الإفريقية منذ نحو شهرين، ما دفع السلطات إلى إعدام آلاف الخنازير وإصدار أمر بتوقف جميع الأنشطة لمنع انتشار الفيروس، حسبما أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

وأفادت الحكومة المحلية اليوم، بأنه تم اكتشاف الحالة في مزرعة بجانجنونج، على مسافة نحو 170 كيلو مترا شرق سول، في مقاطعة جانجوون.

وقالت السلطات، إن 29 من أصل 32 خنزيرا نفقت في المنشأة يوم أمس الجمعة، ثبتت إصابتها بالفيروس، الذي يعد قاتلا للخنازير ولكنه غير ضار بالإنسان.

يشار إلى أن هذه هي أول حالة مؤكدة في البلاد منذ شهر نوفمبر الماضي، عندما تم الإبلاغ عن حدوث تفشٍ في دانججين، في مقاطعة تشنجتشونج الواقعة جنوبي البلاد.

ولمنع انتشار الفيروس، أعدم المسئولون نحو 20 ألف خنزيرا في المزرعة المصابة، وأصدروا أمرا بوقف جميع الأنشطة لمدة 48 ساعة بمزارع الخنازير في ست مدن ومقاطعات مجاورة.

وأصدر رئيس الوزراء كيم مين سوك، أوامره باتخاذ إجراءات احتواء طارئة، تشمل منع الوصول إلى الموقع المصاب وموقع عمليات الإعدام، بعد تلقي تقرير عن الحالة الجديدة.

وشدد كيم، على ضرورة إجراء تحقيق وبائي شامل لتحديد سبب تفشي المرض.