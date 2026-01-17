أوكرانيا: مقتل وإصابة أكثر من 1100 من العسكريين الروس خلال 24 ساعة

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى مليون و225 ألفا و590 فردا، من بينهم 1130 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم السبت.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11 ألفا و569 دبابة، و23 ألفا و914 مركبة قتالية مدرعة، و36 ألفا و261 نظام مدفعية، و1615 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1278 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان، أنه تم أيضا تدمير 434 طائرة حربية، و347 مروحية، و108 آلاف و605 طائرات مسيرة، و4136 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصتين، و74 ألفا و601 من المركبات وخزانات الوقود، و4044 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.