حزب الله يهاجم ثكنة وقاعدة إسرائيليتين بأسراب من الطائرات بدون طيار

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قال حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، إنه هاجم بأسراب من الطائرات بدون طيار الانقضاضية ثكنة ياعرة وقاعدة سنط جين وأوقع عددا من القتلى والجرحى.

كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت بأن "سربا غير عادي من الطائرات بدون طيار أُطلق صباحا إلى نهاريا البعيدة كثيرا عن الحدود مع لبنان".

وأشارت إلى أن ما بين 3 و5 طائرات بدون طيار متفجرة لحزب الله تسببت بإصابة مباشرة قرب ياعرة في الجليل الغربي.

من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن 3 طائرات بدون طيار و10 قذائف صاروخية أُطلقت صباح اليوم الاثنين، من جنوب لبنان تجاه الجليل الغربي.

كما أكد موقع "واللا" العبري إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة إثر انفجار طائرة بدون طيار أطلقت من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي.

هذا ودوت صفارات الإنذار مجددا في بلدات عدة بالجليل الغربي على الحدود مع لبنان.