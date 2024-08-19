لوفتهانزا تعلن تمديد إلغاء رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت وطهران

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن شركة لوفتهانزا الألمانية أعلنت تمديد إلغاء رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت وطهران حتى 26 أغسطس الجاري، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

**وقف الرحلات الجوية إلي بيروت وتل أبيب

وفي وقت سابق، أعلنت الشركة الألمانية للطيران لوفتهانزا تعليق جميع الرحلات إلى تل أبيب وطهران وبيروت حتى 13 أغسطس الجاري قبل أن تمددها مرة أخرى حتى 26 أغسطس.

وكانت مجموعة لوفتهانزا، أعلنت أن شركات الطيران التابعة لها ستستبعد المجالين الجويين لإيران والعراق حتى السابع من أغسطس، بسبب التطورات في الشرق الأوسط.

وأضافت المجموعة التي تتضمن الخطوط الجوية السويسرية والنمساوية ويورو وينجز، أنها علقت جميع الرحلات إلى تل أبيب وطهران وبيروت حتى 13 أغسطس قبل أن تمددها، وذلك على خلفية التوترات بين إسرائيل ولبنان، وكذلك إسرائيل وإيران منذ اغتيال إسماعيل هنية في طهران.

وقالت مجموعة لوفتهانزا، إنها علَقت أيضا رحلاتها إلى العاصمة الأردنية عمان ومدينة أربيل العراقية حتى السابع من أغسطس، مُرجعة ذلك إلى تحليلها الأمني ​​الحالي.

**أزمة انقطاع الكهرباء في لبنان

وفيما يتعلق بالشأن اللبناني، أعلنت وزارة الكهرباء اللبنانية، توقف التغذية بالتيار الكهربائي على جميع الأراضي اللبنانية بما فيها المرافق الأساسية في لبنان، من مطار، ومرفأ، ومضخات مياه، وغيرها من الخدمات الأساسية في ظل الأزمة الحالية التي يعاني منها لبنان بسبب نفاد المحروقات.

ودعت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي إلى ترشيد استخدام المياه بسبب خفض مدة التغذية بها، وقالت في بيان: عطفا على بيان مؤسسة كهرباء لبنان، ندعو المواطنين إلى ترشيد استخدام المياه بالحدود القصوى بسبب خفض مدة التغذية بالمياه، علمًا أن المؤسسة ستُبادر إلى تشغيل المولدات لتغطية انقطاع التيار الكهربائي، ولكن ذلك لا يكفي لتوفير الكمية الكافية من المياه لتغذية جميع المدن والبلدات التي تقع في نطاق صلاحيات المؤسسة.