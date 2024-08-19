تقارير إسبانية: برشلونة يحسم ملف الراحلين الأسبوع الحالي

يأمل نادي برشلونة الإسباني في إنهاء ملف الراحلين عن النادي الكتالوني، الأسبوع الحالي قبل نهاية موسم الإنتقالات الصيفي.

ووفقاً لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن النادي الكتالوني يسعى لإنهاء ملف الثلاثي الراحل عن الفريق خلال هذا الأسبوع وهم كليمنت لينجليت وفيتور روكي وميكا فاي.

وأشارت التقارير إلى أن المدافع الفرنسي كليمنت لينجليت توصل لاتفاق مع نادي أتليتكو مدريد، لكن برشلونة يحتاج إلى التحقق من صحة الصفقة والتوصل إلى اتفاق نهائي، وإذا لم يتم التوصل إلى حل للرحيل، فإن لينجليت لا يستبعد الاستمرار في برشلونة، ولكن دون تجديد عقده.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة قد يجد نفس الوضع مع المهاجم البرازيلي فيتور روكي، الذي يضع البقاء في إسبانبا كأولوية ولكن مصالح برشلونة تتعارض مع رغبة اللاعب الذي يريد الانتقال لنادي ريال بيتيس.

وأكدت الصحيفة أن المدافع السنغالي ميكا فاي، هو الأقرب للرحيل عن برشلونة، بعدما عرض عليه نادي رين الفرنسي 10 ملايين يورو بالإضافة إلى المتغيرات.

واستقطب نادي برشلونة في سوق الإنتقالات الحالية الإسباني داني أولمو من فريق لايبزج الألماني بعقد مدته 6 سنوات.

بدأ برشلونة هذا الموسم بإنتصار على فريق فالنسيا في الجولة الأولى من الدوري الإسباني بينما يواجه فريق أتليتك بلباو يوم السبت القادم 24 أغسطس في الجولة الثانية من مباريات الدوري الإسباني.