 روسيا.. إصابة 18 شخصا جراء هجوم بمسيرة أوكرانية على روستوف - بوابة الشروق
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روسيا.. إصابة 18 شخصا جراء هجوم بمسيرة أوكرانية على روستوف

وكالات
نشر في: الإثنين 19 أغسطس 2024 - 12:30 م | آخر تحديث: الإثنين 19 أغسطس 2024 - 12:30 م

أفادت السلطات الروسية، بإصابة 18 شخصا جراء هجوم بمسيرة أوكرانية على مقاطعة روستوف، اليوم الاثنين.

وأشارت وكالة «سبوتنيك»، إلى إصابة 18 شخصاً في حريق اندلع في مستودع صناعي في بروليتارسك في مقاطعة روستوف على الدون، بعد هجوم بمسيرة أوكرانية.

وكشف مصدر في الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، أمس، أنَّ طائرات انتحارية بدون طيار ضربت منشأة لتخزين النفط في منطقة «روستوف» الروسية.

ونقلت وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية عن المصدر الاستخباراتي العسكري، دون الكشف عن هويته، أنه في ليلة 18 أغسطس، نتيجة لعملية للمديرية الاستخباراتية في الجيش الأوكراني، تم ضرب مستودع نفط «كافكاز» الواقع بالقرب من بلدة بروليتارسك، في منطقة روستوف الروسية.

وأضاف المصدر: «كان مستودع النفط هذا يعمل لصالح الجيش الروسي، ويدعم أنشطة القوات الروسية»، مؤكدًا أن الهجوم تم بواسطة طائرات بدون طيار انتحارية من صنع أوكرانيا.

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