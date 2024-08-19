المخرج محمد فاضل الرئيس الشرفي للدورة الأولى لمهرجان بورسعيد السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان بورسعيد السينمائي برئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر ، مؤسس المهرجان، أن المخرج الكبير محمد فاضل هو الرئيس الشرفي للمهرجان بدورته الأولى.



وقال عسر إن المخرج القدير محمد فاضل، من خلال إرثه الفني الثري وخبرته الممتدة لعقود، يمثل قيمة لا تقدر بثمن للمهرجان، لأنه ليس مجرد مخرج سينمائى وتلفزيونى ساهم في الصناعة الدرامية المصرية، بل هو مدرسة فنية متكاملة، وملهم لأجيال من صناع السينما، مشيرا إلى أن اختياره كرئيس شرفي للمهرجان يعد تشريفا وإضافة إيجابية لقيمة الحدث الثقافى السينمائي، وأيضا خطوة في الاتجاه نحو التأكيد على مكانة مصر الرائدة لصناعة السينما العربية من خلال رموزها البراقة.

يذكر أن فعاليات مهرجان بورسعيد السينمائي تقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، حيث تشهد المدينة الباسلة أول حدث سينمائي مُنظم خاص بها ويحمل اسمها على مدار تاريخها العريق.

ومن المقرر أن يقام المهرجان في الفترة من 1 وحتى 5 ديسمبر 2024، على أن تكون هذه الفترة هي موعد فعاليته سنوياً خلال الدورات القادمة، وفقا للائحة المهرجان المعلنة.

ويعد مهرجان بورسعيد السينمائي فرصة لتحقيق أهداف إيجابية على مستويات عدة، منها نشر الثقافة السينمائية ودعم السياحة بالمدينة، واكتشاف المواهب الجديدة، وإقامة الورش الفنية، وإتاحة الفرصة للجمهور لاكتشاف آفاق جديدة للسينما.