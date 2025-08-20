توقعات بأن يتسبب الإعصار إيرين في أمواج ورياح خطيرة من فلوريدا إلى نيو إنجلاند

اتجه الإعصار إيرين ببطء نحو الساحل الشرقي للولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، مثيرا أمواجا خطيرة دفعت إلى تنفيذ العشرات من عمليات الإنقاذ على الشاطئ قبل أيام من توقع أكبر عواصف قوية.

وبينما لا يزال خبراء الأرصاء واثقين من أن مركز العاصفة الضخمة سيبقى بعيدا عن الشاطئ، فمن المحتمل أن تجلب حوافها الخارجية رياحا استوائية مدمرة، وأمواجا كبيرة، وتيارات سحب مميتة.

وتم نشر تحذيرات حول التيارات الساحبة من فلوريدا إلى ساحل نيو إنجلاند، لكن التهديد الأكبر يكمن على طول الجزر الحاجزة في أوتر بانكس بولاية نورث كارولينا حيث تم إصدار أوامر بالإخلاء.

وقبالة سواحل ماساتشوستس، قد تشهد جزيرة نانتوكيت أمواجا يزيد ارتفاعها عن 3 أمتار في وقت لاحق من هذا الأسبوع. في نيو جيرسي، تقوم البلدات بإغلاق بعض الشواطئ أمام السباحة.

يشار إلى أنه بحلول اليوم الثلاثاء، فقدت إيرين بعض قوتها من الأيام السابقة وانخفضت إلى إعصار من الفئة الثانية مع رياح قصوى مستمرة تبلغ 170 كيلومترا في الساعة، حسبما ذكر المركز الوطني للأعاصير في ميامي. وكانت على بعد حوالي 1050 كيلومترا جنوب غرب برمودا.