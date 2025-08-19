ارتفاع عدد قتلى حريق مصنع في روسيا الأسبوع الماضي إلى 25 قتيلا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ارتفعت حصيلة القتلى إثر انفجار وحريق كبيرين في مصنع ذخيرة بمنطقة ريازان الروسية يوم الجمعة الماضي إلى 25 على الأقل، مع إصابة 139 آخرين، حسبما ذكرت السلطات اليوم الثلاثاء.

وأعلن حاكم المنطقة بافيل مالكوف أمس الاثنين يوم حداد لإحياء ذكرى ضحايا الانفجار الذي وقع في 15 أغسطس الجاري.

ووقع الانفجار في بلدة ليسنوي، على بعد حوالي 250 كيلومترا جنوب شرق موسكو. وأدى الانفجار إلى إلحاق أضرار أو تدمير ما مجموعه 11 مبنى، بما في ذلك المستشفى المحلي.

وأطلق مكتب المدعي العام تحقيقا في انتهاك لوائح السلامة عند التعامل مع المتفجرات.

وصعدت روسيا إنتاج الأسلحة والذخيرة منذ بداية الحرب ضد أوكرانيا. وتعمل العديد من المصانع الدفاعية بنظام الورديات لتغطية الطلب على الجبهة الأمامية.