محافظ الأقصر يلتقي وفد أهالي المدامود ويعلن زيارة ميدانية عاجلة للقرية

استقبل المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وفدا من أهالي قرية المدامود التابعة لمركز ومدينة الزينية، بحضور أحمد أبو عيش رئيس المركز؛ لبحث احتياجات القرية والعمل على تلبية مطالب الأهالي.

وخلال اللقاء، طرح الأهالي، عددا من المشكلات الأساسية، جاء في مقدمتها المطالبة بإنشاء محطة صرف صحي بمنطقة الشاعر قبلي؛ لخدمة ما يقرب من 14 نجعا يقطنها أكثر من 35 ألف نسمة.

وشملت المطالب، تحويل مدرسة عبيد علي الإعدادية المشتركة إلى مدرسة للتعليم الأساسي من خلال إضافة جناح جديد، وتوفير سيارة كسح إضافية، ورصف الطريق الرئيسي المؤدي إلى مدخل القرية مع استكمال أعمال الإنارة.

وأكد المحافظ، أنه سيزور قرية المدامود لمعاينة الأوضاع على أرض الواقع، موجها بزيادة عدد سيارات الكسح المخصصة للقرية بواقع سيارتين إضافيتين.

وقرر "عمارة"، عقد اجتماع عاجل يضم وكيل وزارة التربية والتعليم، ومدير هيئة الأبنية التعليمية، ورئيس مدينة الزينية؛ لمناقشة إمكانية إنشاء جناح جديد بمدرسة عبيد علي.

وكلف المحافظ، إدارة الكهرباء بسرعة تركيب الكشافات اللازمة لإنارة الطريق الرئيسي، مشيرا إلى أن أعمال الرصف ستبدأ فور الانتهاء من تنفيذ المرافق والخدمات الأساسية.