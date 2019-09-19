يونكر: «ليس لدي أي ارتباط انفعالي» بشبكة أمان البريكست لكني ملتزم بأهدافها

قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، اليوم الأربعاء، إنه "ليس لدي أي ارتباط انفعالي" بشبكة الأمان الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، لكنه أبلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه ملتزم بأهدافها.

ومثلت القضية محورا للاجتماع الأول بين جونسون ويونكر، والذي عقد أمس الأول الاثنين في لوكسمبورج. ويأتي ذلك في الوقت الذي استؤنفت فيه المحادثات التقنية بين لندن وبروكسل في الأسابيع الأخيرة، لكن الجانب الأوروبي شعر بالإحباط بسبب عدم وجود مقترحات ملموسة من لندن بشأن اتفاق جديد للانسحاب.

وقال يونكر لأعضاء البرلمان الأوروبي: "خطر (خروج بريطانيا) بدون اتفاق لا يزال حقيقيا للغاية"، مضيفًا أن الاتحاد الأوروبي سوف يحاول جاهدا تجنب هذا السيناريو.

وأضاف يونكر: "لست متأكدا من أننا سوف ننجح. لم يتبق سوى القليل للغاية من الوقت. لكنني متأكد من أنه يتعين علينا أن نحاول".

وتعد شبكة الأمان نقطة شائكة رئيسية في الاتفاق الذي تم التفاوض عليه بين لندن وبروكسل لتسهيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتمثل شبكة الأمان سياسة تأمين تستهدف منع ظهور عمليات تفتيش حدودية بين جمهورية ايرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، وايرلندا الشمالية، التابعة للمملكة المتحدة. وتعتبر الحدود المفتوحة عاملا رئيسيا في اتفاق السلام الخاص بالجزيرة المقسمة.

ويرفض جونسون شبكة الأمان، ويصر على أنه لن يؤخر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 31 أكتوبر.

وقال يونكر لنواب برلمان الاتحاد الأوروبي: "أخبرت رئيس الوزراء (البريطاني) جونسون أنه ليس لدي أي ارتباط انفعالى بشبكة الأمان، لكنني أوضحت أن لدي التزاما وثيقا بأهدافها".

وأضاف يونكر في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورج في فرنسا أنه دعا جونسون إلى تقديم مقترحات "ملموسة وعملية ومكتوبة" حول طرق بديلة لتحقيق هذه الأهداف.

وقال ميشيل بارنييه، مفاوض الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست، والذي حضر محادثات يوم الاثنين: "لا يكفي أن يوضحوا لنا سبب إلغاء شبكة الأمان.. نحن بحاجة إلى حلول عملية من الناحية القانونية" لمواجهة المشكلات الناتجة عن بريكست.

وأضاف بارنييه أنه إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق مرحلي، فإن قوانين الاتحاد تتوقف مباشرة، الأمر الذي سيتسبب في حالة من الفوضى للمواطنين والشركات في الجانبين.

وفي وقت لاحق اليوم، تعهد نواب البرلمان الأوروبي برفض أي اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد لا يحتوي على بنود لشبكة الأمان، وذلك في قرار اتخذ بأغلبية 544/126 صوتا مع امتناع 38 عضوا عن التصويت.

وقال البرلمان إنه مستعد للعودة إلى اقتراح شبكة الأمان الأصلي - الذي تم رفضه من قبل من جانب لندن ولكنه عاد الآن مطروحا للمناقشة - والذي ينطبق فقط على أيرلندا الشمالية وليس بريطانيا ككل. كما أبدى البرلمان استعدادا للنظر في بدائل أخرى جديرة بالثقة .

وذكر البرلمان في بيان أنه في قرارهم، فإن المشرعين الأوروبيين "شددوا مع ذلك على أنهم لن يوافقوا على اتفاق انسحاب لا يشمل شبكة الأمان".

وجاء في البيان أن المشرعين الأوروبيين أيدوا أيضا تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مجددا "شريطة أن يكون له ما يبرره وله غرض محدد".

كما تحدث جونسون مع رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي لأول مرة اليوم الأربعاء وأكد أهمية البرلمان الأوروبي في عملية خروج بريطانيا من الاتحاد، وفقا لبيان.

وأفاد بيان البرلمان الأوروبي بأن جونسون وجه الدعوة إلى ساسولي لزيارة لندن وعقد اجتماع شخصي معه.