 الكويت تسجل 521 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية - بوابة الشروق
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الكويت تسجل 521 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

هديل هلال
نشر في: السبت 19 سبتمبر 2020 - 3:29 م | آخر تحديث: السبت 19 سبتمبر 2020 - 3:29 م

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 521 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 99 ألفًا و49 في البلاد.

وأشارت «الصحة الكويتية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم السبت، إلى تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 581.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 722 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 89 ألفًا و489.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم السبت، إلى أكثر من 950 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 30 مليون إصابة.

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