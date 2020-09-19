مركز روسي لمكافحة كورونا: استئناف الرحلات الجوية مع 4 دول خلال أيام

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أعلن مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا المستجد، أن روسيا ستستأنف الرحلات الجوية مع 4 دول خلال الأيام القادمة.

وجاء في بيان للمركز -حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- أنه اتخذ القرار باستئناف الرحلات مع بيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان اعتبارا من 21 سبتمبر، ومع كوريا الجنوبية اعتبارا من 27 سبتمبر الجاري.

وأوضح البيان أن الرحلات الجوية "من وإلى" نور سلطان وبشكيك ومينسك وسول، ستكون مرة واحدة كل أسبوع.

يذكر أن روسيا علقت جميع الرحلات الجوية الدولية قبل عدة أشهر لمنع انتشار فيروس كورونا، وقبل فترة تم استئناف الرحلات مع تنزانيا وبريطانيا وأبخازيا وسويسرا ومصر والإمارات والمالديف.