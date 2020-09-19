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ترامب: روث بادر جينسبرج كانت «عملاقة في القانون»

روث بادر جينسبرج
روث بادر جينسبرج

نشر في: السبت 19 سبتمبر 2020 - 6:15 ص | آخر تحديث: السبت 19 سبتمبر 2020 - 6:15 ص

 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قاضية المحكمة العليا روث بادر جينسبرج كانت "عملاقة في القانون"، وذلك بعد وفاتها عن عمر يناهز 87 عاما يوم الجمعة.

وقال ترامب في بيان رسمي نشره على موقع تويتر مساء الجمعة: "لقد اشتهرت القاضية جينسبرج بعقلها اللامع ومعارضتها القوية في المحكمة العليا، وبرهنت أنه يمكن للمرء أن يختلف دون أن يكون مزعجا لزملائه أو وجهات النظر المختلفة".

وأضاف "آراؤها، بما في ذلك القرارات الشهيرة المتعلقة بالمساواة القانونية للمرأة والمعاقين، ألهمت كل الأمريكيين، وأجيالا من العقول القانونية العظيمة".

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