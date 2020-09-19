وكيل تعليم الغربية يكرم أفضل مدارس للتعليم العام على مستوى المديرية

كرم اليوم ناصر حسن إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، المدارس الفائزة في مسابقة أفضل مدرسة على مستوى الإدارات العشر التعليمية، والتي تم الإعلان عنها لجميع مدارس التعليم العام عن العام الدراسي 2019 / 2020 للمراحل الابتدائية والإعدادية والتعليم الأساسي والثانوي والرسمية للغات.

وفازت في المسابقة 4 مدارس من المرحلة الابتدائية، و3 مدارس من المرحلة الإعدادية ومدرسة واحدة من التعليم الأساسي، ومدارس ثانوية ومدرستين رسمية لغات وهي كالتالي:

بالنسبة للمرحلة الابتدائية، فازت مدارس نزيه خلف الابتدائية بإدارة زفتى التعليمية، ومدرسة أم المؤمنين الابتدائية بإدارة غرب المحلة التعليمية، ومدرسة خلفاء الليثي الابتدائية بإدارة شرق المحلة التعليمية، ومدرسة كفر كلا الباب الابتدائية بإدارة السنطة التعليمية.

وبالنسبة للمرحلة الإعدادية، فقد فازت كل من مدرسة محمد كامل نور الإعدادية بنات بإدارة شرق طنطا التعليمية، ومدرسة طنطا الإعدادية الحديثة بنات بإدارة غرب طنطا التعليمية، ومدرسة السيد زينب الإعدادية بنات بإدارة شرق المحلة التعليمية.

وبالنسبة لمرحلة التعليم الأساسي، فقد فازت مدرسة إبراهيم سالم للتعليم الأساسي بدهتوره، إدارة زفتى التعليمية.

وبالنسبة للمرحلة الثانوية، فقد كرم كل من مدرسة السادات الثانوية للبنات بإدارة شرق طنطا التعليمية.

كما فازت مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات بإدارة غرب طنطا التعليمية، ومدرسة طلعت حرب الثانوية بإدارة غرب المحلة التعليمية.

وبالنسبة للمدارس الرسمية للغات، فقد فازت كل من مدرستي الرافعي الرسمية للغات بإدارة شرق طنطا التعليمية، ومدرسة التحرير الرسمية للغات بإدارة سمنود التعليمية.

وقد كرم وكيل الوزارة، مدير عام التعليم العام، ومديري المدارس الفائزة في المسابقة، وذلك بحضور هالة الباجوري، مدير عام التعليم العام، متمنياً دوام التوفيق والتقدم للمدارس الفائزة، وتحقيق المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية .