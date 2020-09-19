طائرات حربية صينية تعبر مضيق تايوان لليوم الثاني تزامنا مع زيارة مبعوث أمريكي

عبرت طائرات حربية صينية الخط الناصف لمضيق تايوان لليوم الثاني على التوالي، مما وضع ضغطا على الجزيرة بعد أن أرسلت الولايات المتحدة دبلوماسيًا كبيرًا إلى تايبيه لإظهار الدعم.

ووفقا لبيان من وزارة الدفاع التايوانية، عبرت 19 طائرة حربية صينية، من بينها طائرات مقاتلة وقاذفات قنابل، الخط الناصف صباح اليوم السبت.

ويأتي عبور الطائرات الحربية الصينية عقب خطوة مماثلة صباح امس الجمعة ،بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت وزارة الدفاع إن تايوان دفعت بطائرات مقاتلة ونشرت منظومة صاروخية للدفاع الجوي لمراقبة هذه الأنشطة الصينية.

وأوضحت أن توغل الطائرات الحربية الصينية في الجزء الجنوبي الغربي من المنطقة المحددة من جانب الدفاع الجوي التايواني تشكل تهديدًا خطيرا للسلام والاستقرار الإقليميين، وحثت الصين على ضبط النفس والامتناع عن تصعيد التوترات عبر مضيق تايوان.