وزيرة التجارة تبحث ضخ استثمارات جديدة في قطاع الملابس بالسوق المصري

بحثت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، مع إحدى كبريات الشركات الأمريكية المتخصصة في مجال الملابس الجاهزة، ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري.

أكدت جامع حرص الوزارة على تقديم كل أوجه الدعم للشركات الأجنبية العاملة أو الراغبة في الاستثمار بالسوق المصري وتذليل كل العقبات التي قد تعترض طريق نموها بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز صناعي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

وأشارت إلى استعداد الوزارة لتوفير كل التيسيرات التي تحتاجها الشركة لبدء مشروعاتها بالسوق المصري، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، ومن بينها تخصيص مساحات الاراضي اللازمة لتلبية الاحتياجات التصنيعية للشركة.

وأوضحت أن الشركة تسعى لإقامة شراكة من أحد مصانع الملابس الجاهزة بمحافظتي الإسكندرية والمنيا، خاصة وأن هناك تجارب ناجحة لعدد كبير من المصانع بالمحافظتين، لافتة إلى أن مصر تمتلك كل المقومات التي تؤهلها لتكون مركزاً لتصنيع وتصدير الملابس الجاهزة للعديد من دول العالم وعلى رأسها البيئة الاستثمارية المواتية والاستقرار والعمالة المدربة والمجمعات والمناطق الصناعية المؤهلة والمنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.

وذكرت أن الوزارة تتبنى حاليا خطة طموحة لزيادة الصادرات المصرية للسوق الأمريكي في إطار اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة من مليار دولار إلى نحو 5 مليارات دولار سنويا، لافتةً إلى حرص الوزارة على الاستفادة من خبرات الشركة الطويلة في زيادة صادرات الملابس الجاهزة في إطار الاتفاقية.