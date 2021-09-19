القوات العراقية تحبط عملية لاستهداف الزوار في بابل وتعتقل إرهابيا بالأنبار

أعلنت القوات العراقية، مساء اليوم /السبت/، عن إحباط عملية لاستهداف الزوار شمالي محافظة بابل.

وقال مصدر أمني عراقي، حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز، الإخبارية، إن: "القوات الأمنية تمكنت من احباط عملية لاستهداف الزوار بعبوة ناسفة وحزامين ناسفين في منطقة البو جاسم بقضاء "المسيب" في بابل".

وفي الأنبار..أعلنت خلية الإعلام الأمني، اعتقال إرهابي حاول الدخول إلى المحافظة.

وذكرت الخلية، في بيان، أن أحد فروع مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع أكدت توجه أحد الإرهابيين للدخول إلى قضاء الكرمة ب‍الأنبار، حيث تم على إثرها نصب كمين محكم له والقبض عليه وتسليمه لجهة الطلب كونه مطلوب للقضاء.