الإليزيه: ماكرون يعتزم إجراء محادثة هاتفية مع بايدن بخصوص صفقة الغواصات

أعلن قصر الإليزيه الرئاسي في فرنسا، اليوم الأحد، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعتزم التحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن حول صفقة الغواصات الفاشلة بين فرنسا وأستراليا.

وأوضح الإليزيه أن من المنتظر إجراء محادثة هاتفية بين الرئيسين في الأيام المقبلة، لكنه ذكر أنه لم يتم بعد تحديد تاريخ ووقت المحادثة.

جدير بالذكر أن أستراليا ألغت صفقة بقيمة 65 مليار يورو كانت اتفقت عليها مع فرنسا في عام 2016 لشراء غواصات تعمل بالطاقة النووية، وذلك في أعقاب دخول أستراليا تحالف "أوكوس" مع بريطانيا والولايات المتحدة قبل عدة أيام، وسيتيح هذا التحالف لأستراليا إمكانية الحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة.

واستدعت فرنسا أول أمس الجمعة سفيريها لدى الولايات المتحدة وأستراليا للتشاور على خلفية فشل صفقة الغواصات مع كانبرا.