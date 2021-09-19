أوكرانيا تسجل أكثر من 3 ألاف إصابة جديدة بفيروس كورونا و46 وفاة

سجلت أوكرانيا 3 ألاف و983 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لكوفيد-19 خلال الساعات الـ24 الماضية، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و348 ألفا و381 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الأوكرانية في بيانها اليومي، وفقا لما نقلته صحيفة /كييف بوست/ المحلية، اليوم الأحد أنه خلال الفترة نفسها، سجلت البلاد 46 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 54 ألفا و875 حالة وفاة.

وتعافى على مدار أمس 546 شخصا من المصابين بكوفيد، ليرتفع بذلك عدد المتعافين في البلاد إلى مليونين و230 ألفا و852 شخصا، بحسب وزارة الصحة الأوكرانية.