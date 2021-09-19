محافظ الفيوم يشارك في مؤتمر مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر

شارك الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، في فعاليات مؤتمر مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر "ميلاد الجمهورية الجديدة.. 60 مليون حياة كريمة"، الذي عقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ونبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، وعدد من السادة المحافظين، ورؤساء الهيئات؛ لاستعراض هذه التجربة الفريدة تزامناً مع إصدار أول كتاب وثائقي تحت عنوان "60 مليون حياة - الرئيس يدخل القرية".

وخلال فعاليات المؤتمر، تم تكريم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تقديراً لجهوده في دعم وإنجاح المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي يجري تنفيذها بمركزي إطسا ويوسف الصديق بمحافظة الفيوم.

وتهدف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي أطلقها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى النهوض بالريف المصري، وبناء الإنسان، وتعزيز الكرامة الإنسانية، وإحداث نقلة مستدامة في مستوي جودة حياة المصريين، فضلاً عن توفير فرص عمل حقيقية.

وتعد مبادرة "حياة كريمة" مشروع القرن العملاق، والأولى من نوعها في تاريخ الدولة المصرية، حيث يتم تنفيذها على نطاق جغرافي غير مسبوق يصل إلى نحو 4600 قرية في 20 محافظة يتبعها 30 ألف تجمع ريفي، بحوالي 175 مركزًا إداريًا بالمحافظات المستهدفة، باستثمارات تتخطى 700 مليار جنيه، على مدار ثلاث سنوات بداية من العام المالى الحالي؛ لتغيير شكل الريف المصري بالكامل.