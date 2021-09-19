كونتس يقترب من تدريب المنتخب التركي

من المقرر أن يتولى ستيفان كونتس، المدير الفني لمنتخب ألمانيا للشباب تحت 21 عاما، تدريب المنتخب التركي الأول.

وقال حميد ألتينتوب المدير العام للمنتخب التركي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأحد :" لم يتم التوقيع على العقود بعد ولكني أتوقع تقديم السيد كونتس خلال الأيام القليلة المقبلة".

وقال ألتينتوب إن كونتس كان المرشح الأبرز لتدريب الفريق خلفا لشينول جونيش، الذي فسخ الاتحاد التركي عقده عقب النتائج السلبية الأخيرة بما في ذلك الخسارة 1 / 6 أمام هولندا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 قبل اسبوعين.

وتراجع المنتخب التركي للمركز الثالث في مجموعته بالتصفيات بعد بداية واعدة مطلع العام، علما بأن متصدر المجموعة يتأهل مباشرة لبطولة كأس العالم التي تقام في قطر العام المقبل.

وذكر الاتحاد الألماني لكرة القدم بالفعل أنه سيحرر كونتس من عقده المستمر حتى 2023 إذا توصل لاتفاق لتدريب المنتخب التركي.

وقال ألتينتوب إن " المفاوضات، بما في ذلك مع الاتحاد الألماني، كانت مثالية وعادلة للغاية". وقال كونتس الجمعة إنه يتوقع " رسالة قريبا" بعد تأكيد المفاوضات مع الاتحاد التركي في وقت سابق من الأسبوع.

وقاد كونتس /58 عاما/ المنتخب الألماني تحت 21 عاما للفوز بلقب أوروبا في نسختي 2017 و2021 ووصل لنهائي 2019.