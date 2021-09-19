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حصيلة إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ228 مليون حالة

أ ش أ
نشر في: الأحد 19 سبتمبر 2021 - 8:18 ص | آخر تحديث: الأحد 19 سبتمبر 2021 - 8:18 ص

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 228 مليون و119 ألفا و119 حالة.


وأفادت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 4 ملايين و685 ألفا و253 وفاة.


وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 42 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 4ر33 مليون حالة إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 2ر21 مليون حالة.

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