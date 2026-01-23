عودة خدمة الإنترنت من جديد في بعض مناطق إيران

تمكن كثير من المستخدمين في إيران تدريجيا من التواصل عبر الإنترنت مع العالم مجددا، اليوم الجمعة، وذلك بعد حجب لخدمة الإنترنت استمر أسبوعين.

وبحسب بيانات شركة تقنية المعلومات "كلاودفلير"، فقد بلغ حجم حركة البيانات على مستوى البلاد عند الوصول إلى المواقع الإلكترونية حاليا نحو 30% من المستوى المعتاد الذي كان عليه قبل الحجب.

وبالاعتماد على ما يسمي بشبكات تجاوز الحجب، مثل الشبكات الافتراضية الخاصة "في بي إن"، تمكن بعض سكان العاصمة طهران من استئناف إرسال رسائل عبر واتساب مجددا.

وتعد تطبيقات مجموعة فيسبوك شائعة الاستخدام في إيران، إلا أنها عادة ما تكون محجوبة.

لكن الإيرانيين الذين استطاعوا العودة للاتصال بالإنترنت مجددا، اليوم الجمعة، عبروا عن قلقهم من أن يكون هذا مجرد تخفيف مؤقت للقيود.

وقالت منظمة "نت بلوكس"، المتخصصة في مراقبة حجب الإنترنت، في منشور على منصة إكس: "حتى صباح اليوم الجمعة، تأكدت زيادة توفر الاتصال بتطبيقات المراسلة، كما ارتفع عدد الاتصالات من إيران بالشبكات الافتراضية الخاصة لتجاوز الحجب."

ومع ذلك، تخضع الشبكة لرقابة مشددة، ولا تزال مستويات الاتصال الدولي المرصودة منخفضة.

وبررت الدولة رسميا حجب خدمة الإنترنت بدواعي تتعلق بالأمن.