قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاص بتعزيز منظومة دعم العاملين بمجال الفن ليس غريبًا على شخصية الرئيس، لافتًا إلى أنه يهتم بالفنانين وكل أفراد الشعب.

وأضاف شاكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن توجيه الرئيس السيسي دليل على اهتمامه بالفنانين بشكل خاص وبرعايتهم والتكفل بحياتهم، منوهًا إلى أن الفنان لا يعمل بشكل ثابت.

وأشار إلى أن رعاية القيادة السياسية للفنانين والحماية التأمينية لهم بمثابة هدية، متابعًا: «الموسيقيون الصغار أكثر حاجة لتلك الرعاية، الرئيس السيسي أب لكل المصريين ويدرك معاناة الفنانين والموسيقيين خلال الفترة الماضية في ظل جائحة كورونا».

ولفت نقيب المهن الموسيقية، إلى أن توجيه الرئيس السيسي أثلج صدره وصدر جميع العاملين بالمجال، معقبًا: «أثلج صدري وفرحنا كلنا لأنها هدية كبيرة من الرئيس السيسي، الذي يعطينا الأمان والطمأنينة ويشعرنا أن الدولة تهتم وتراعي الفنان وتشعر بمشكلاته وظروفه».

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بتعزيز منظومة دعم العاملين بمجال الفن باعتبارهم قوة مصر الناعمة ومنارتها الإبداعية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وجمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.