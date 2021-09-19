انطلاق فعاليات المعسكر التدريبي «ابدأ حلمك» بجامعة سوهاج

انطلقت، اليوم الأحد، فعاليات المعسكر التدريبي "ابدأ حلمك" بجامعة سوهاج، والذي تنظمه حاضنة أعمال مسار بالتعاون مع "إنرووت" للتنمية بتمويل من الحكومة الهولندية، بمقر الحاضنة بالحرم الجامعي القديم.



وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق، القائم بأعمال رئيس الجامعة، إن مشروع مسار الذي تنفذه مؤسسة أنرووت للتنمية بالجامعة يهدف إلى تعزيز قطاع المشروعات الناشئة، وربطها بالأسواق والتوعية بريادة الأعمال، بالإضافة إلى خلق فرص عمل مناسبة للشباب مما يسهم في دعم وتحقيق التنمية الاقتصادية، تماشياً مع رؤية مصر ٢٠٣٠م.



وأوضح الدكتور أشرف عكاشة، المدير التنفيذي لحاضنة أعمال مسار بالجامعة، أن المعسكر التدريبي هو إحدى مراحل التهيئة لدخول المشروعات دورة احتضان في حاضنة أعمال مسار، ويشارك به ٤٠ فريقًا من شباب المحافظة من رواد الأعمال أصحاب أفكار المشروعات المختلفة، لافتاً إلى أن التدريب يضم عدة محاور منها كيفية تطوير خطة العمل وقياس العملاء المحتملين وقابلية المشروع للتطوير بشكل مباشر، إلى جانب التعريف بالأشكال القانونية للشركات، ودراسة السوق، وحساب تكلفة المنتجات، وتقدير المبيعات وعمل قوائم التدفقات النقدية.



يذكر أن فعاليات التدريب ستنتهي يوم الخميس القادم الموافق ٢٣ سبتمبر، ويحاضر به كل من أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ وأمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية وخبير ريادة الأعمال، ووائل رشاد خبير ريادة الأعمال والمدرب المعتمد من عدة مؤسسات دولية.