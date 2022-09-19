اندلاع حريق داخل طائرة ركاب إيرانية في طهران

نشب حريق في محرك طائرة ركاب إيرانية، اليوم الاثنين، بينما كانت تستعد للإقلاع من مطار مهر أباد في طهران.

واشتعلت النيران فى محرك طائرة من طراز "فوكر" تابعة للخطوط الجوية الإيرانية "أسيمان"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).



ووقع الحادث أثناء وجود الركاب على متن الطائرة، ولم يسفر عن وقوع أي إصابات، بعد وصول رجال الإطفاء هناك في الوقت المحدد لإخماد الحريق.



وكان من المقرر أن تقلع الطائرة من طهران إلى بوشهر جنوب غرب إيران، ولكن النيران اشتعلت في محركها.



وقال أحد الركاب في تصريحات لـ(إيرنا) إنه تم إقلاع الرحلة بعد ساعة من وقوع الحادث، من خلال توفير رحلة بديلة.