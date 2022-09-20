المصري البورسعيدي يفاوض نجم فيوتشر المتمرد

دخل مسؤولو النادي المصري البورسعيدي برئاسة كامل أبوعلي في مفاوضات جادة لضم أحمد رفعت لاعب الفريق الكروي الأول بنادي فيوتشر من أجل ضمه إلى صفوف الفريق البورسعيدي في الموسم المقبل.

وأبدى اللاعب موافقة مبدئية بالانتقال إلى الفريق البورسعيدي في ظل رغبته في اللعب لأي ناد آخر بعد واقعة مشاجرته مع محمود عبدالرحيم «جنش» زميله بالفريق خلال مواجهة فيوتشر مع بول الأوغندي في ذهاب دور الـ64 لبطولة الكونفيدرالية.

وضم المصري 9 صفقات خلال الانتقالات الصيفية، بينهم محمود جاد وحسين السيد وفرانكي إيتوجا وعبدالرحيم دغموم ومروان حمدي وعماد الدين بوبكر وأنطوني أكابوتو وعمرو سعداوي ومحمد دبش.