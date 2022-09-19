تنطلق، الخميس المقبل، الدورة التاسعة من "مهرجان المسرحيات القصيرة"، الذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة في المركز الثقافي لمدينة كلباء، وذلك تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.



يتنافس على جوائز المهرجان هذا العام 14 عرضاً مسرحياً، تأهلت من بين 21 عرضاً تقدمت للمشاركة، بعد تقييمها فنياً بواسطة لجنة تحكيم تضم: إبراهيم سالم "الإمارات"، وهجيرة ناصري "الجزائر"، وعبدالجبار خمران "المغرب".



وتضم قائمة العروض المتأهلة، «صورة ماريا» إخراج أسيل زين العابدين، و«فشل عرض مسرحي» ليوسف المغني، و«تخريف ثنائي» لهاكوب عيد، و«دون كيشوت» لراشد دحنون، و«الآنسة جوليا- جميلة» لدينا بدر، و«الوهم» لجاسم المراشدة، و«لغة الجبل» لعبيد البلوشي، و«جريمة في الشفق» لعمرو عبدالرحيم، و«الخيانة» لجاسم غريب، و«جريمة في جزيرة الماعز» لميثة الصخري، و«انتحار» لطلال قمبر البلوشي، و«ديستوبيا» لعبدالله محمد بوعبدالله، و«الخطوبة» لفاخر أبو زهير، و«أوديب» لأحمد عبدالله راشد.



تضم لجنة تحكيم الدورة الحالية من المهرجان، داليا همام من مصر، ويوسف الهديب من الأردن، ومحمد جمعة علي من الإمارات، ونعمان الهليلي من المغرب.



وتحتفى هذه الدورة بمرور 10 سنوات على تأسيس «ملتقى الشارقة لأوائل المسرح العربي» الذي ينظم سنوياً منذ 2012 على هامش أيام الشارقة المسرحية، كما يحتفي المهرجان هذا العام أيضا، بالفنان الإماراتي خليفة التخلوفة، بصفته «شخصيَّة المهرجان»، وتُنظم ندوة حول تجربته الفنيَّة يوم 23 سبتمبر يديرها الفنان إبراهيم القحومي.



وتحت عنوان «مميزات الأداء التمثيلي في المسرحيات القصيرة»، ينظم المهرجان ملتقاه الفكري يوم 24 سبتمبر، وفي يوم 25 سبتمبر، يشهد المهرجان وقائع الدورة الثامنة من «ملتقى الشارقة للبحث المسرحي»، الذي يعنى باستعراض وتسليط الضوء على أحدث الرسائل العلميَّة التي أنجزها باحثون عرب في كليات الدراسات العليا المختصة في المسرح.