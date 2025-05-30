تنطلق اليوم الجمعة منافسات بطولة الدوري العالمي للكاراتيه، التي تُقام في المغرب خلال الفترة من 28 مايو الجاري حتى 2 يونيو المقبل، بمشاركة واسعة من أبرز المنتخبات العالمية، وعلى رأسها منتخب مصر.

وكانت بعثة المنتخب الوطني قد غادرت القاهرة أول أمس الأربعاء، وخاض الفريق أول تدريباته أمس في العاصمة الرباط استعدادًا لانطلاق البطولة، والتي يشارك فيها المنتخب بـ19 لاعبًا ولاعبة.

ويرافق البعثة كلٌّ من خليفة السيد رئيسًا للبعثة، وعبد الفتاح النجار مديرًا فنيًا، وسامي رفاعي إداريًا، وهاني قشطة مدربًا للكوميتيه، وعبد الرحمن محمد أخصائيًا للعلاج الطبيعي، إلى جانب الحكمين الدوليين عصام صالح ومحمد محمود.

وتضم قائمة اللاعبات المشاركات: آية هشام، جنى خميس، ريم أحمد، أحلام حمدي، نورسين محمد، رحمة محمد، فريال أشرف، هدير أحمد، منة شعبان، وهايدي هشام.

أما على صعيد الرجال، فيمثل المنتخب كلٌّ من: آدم أحمد، عمرو علاء، علي الصاوي، عادل عمارة، عبد الله ممدوح، عبد الله هشام، يوسف عماد، عمر أشرف، وطه طارق.