ذكر تقرير إخباري أن متظاهرين احتشدوا في العاصمة الإيرانية طهران مساء اليوم الاثنين، وهتفوا الموت للديكتاتور . الموت لخامنئ"، في إشارة إلى قائد الثورة الإسلامية على خامنئي.

وقال موقع "إيران انترناشونال" الإخباري الإيراني أن الهتافات ضد خامنئي جاءت خلال الاحتجاجات على وفاة الفتاة مهسا أميني لدى احتجازها في مركز للشرطة.

وأضاف الموقع الأخباري، نقلا عن مصادر لم يكشف النقاب عنها،أن أربعة متظاهرين قتلوا اليوم الاثنين في محافظة كردستان على أيدي عناصر الأمن خلال احتجاجات عقب وفاة مهسا أميني.

وتابع أن الأشخاص الأربعة أصيبوا بأعيرة نارية ،وتم نُقلهم إلى مستشفى في سنندج ، وتوفي أحدهم في الطريق فيما توفي الثلاثة الآخرون في مستشفى سنندج.

كانت وكالة الأنباء الكردية كردبا قد ذكرت في وقت سابق أن مصادمات اندلعت بين قوات الأمن والمتظاهرين اليوم الاثنين احتجاجا على وفاة مهسا أميني في مدينة ديواندارا بمحافظة كردستان مسقط رأس الفتاة ، جرى خلالها اطلاق الرصاص من جانب قوات الأمن.

كان أشخاص في مدن إيرانية أخرى احتشدوا أيضا في الشوارع اليوم للإعراب عن غضبهم وحزنهم على وفاة أميني.

وبحسب "إيران انترناشونال"،تجمع آلاف المتظاهرين ، مساء اليوم الاثنين ، في شارع الحجاب وسط طهران ، ثم امتدت التجمعات إلى أجزاء أخرى من المدينة .

وردد المتظاهرون هتافات "الموت للديكتاتور" ، "الموت لخامنئي" ، "رضا شاه روحك سعيدة".

كانت الفتاة البالغة من العمر 22 عاما أصيبت بغيبوبة مساء الثلاثاء الماضي عقب اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق وتوفيت في المستشفى يوم الجمعة الماضي.ويتهم المنتقدون رجال الشرطة باستخدام القوة - وهو اتهام نفاه المسؤولون بشدة.

وتردد أن أميني تم اعتقالها بسبب لباسها "المخالف لقواعدالزي الاسلامي".

كانت نساء إيرانيات مشهورات قد قمن بقص شعورهن احتجاجا على مقتل الشابة الأسبوع الماضي أثناء احتجازها لدى الشرطة في طهران.