المستشار الألماني يجدد تمسك بلاده بتنفيذ خطة العمل المشترك المتفق عليها مع العراق

جدد المستشار الألماني أولاف شولتس تمسك المانيا بتنفيذ خطة العمل المشترك المتفق عليها مع العراق ومتابعة عمل الشركات الألمانية في العراق وتوسعتها وإنجاز العقود الموقعة في أوقاتها المحددة.

كما جدد خلال لقائه رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم، في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثامنة والسبعين: "استعداد ألمانيا لنقل خبراتها إلى العراق في مجال الطاقة وإستثمار الغاز المصاحب"، حسب بيان للحكومة العراقية.

وأشاد بسياسة الحكومة العراقية التي حققت التقدم الملموس والاستقرار الواضح في البلاد وزير الاقتصاد الألماني سيزور العراق قريبا.

ومن جانبه، أكد رئيس الحكومة العراقية أن هناك تنامياً واضحاً للعلاقة بين العراق وألمانيا، والتقدم في خطة العمل التي إتفق عليها الجانبان خلال زيارة الوفد الحكومي إلى برلين مطلع العام الحالي ومنها تنفيذ العقود التي جرى توقيعها مع شركة سيمنز للطاقة في البلاد.

وأعرب عن رغبة العراق بتطوير التعاون في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة مع ألمانيا ورغبة العراق بمشاركة المستشار الألماني في مؤتمر بغداد المقرر عقده نهاية العام الجاري.

وذكر أن وفود عراقية زارت ألمانيا، ومنها وفد برئاسة وزير الصحة لرفع مستوى التعاون في القطاع الصحي خصوصاً في مجال تشغيل المستشفيات.