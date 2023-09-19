إسلام آباد: سنعرض موقف باكستان بشأن قضية كشمير بالجمعية العامة للأمم المتحدة

قال رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت، أنوار الحق كاكر، إنه سيعرض موقف باكستان بشأن قضية كشمير، بشكل كامل، في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الباكستانية، اليوم الثلاثاء، عن رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت القول، إن الأمم المتحدة تعهدت بالفعل بتقرير مصير إقليم كشمير المتنازع عليه، من خلال إجراء استفتاء عام.

وفي مقابلة أجراها مع قناة إخبارية خاصة أمس الاثنين، تم تسجيلها قبيل مغادرته إسلام آباد متوجها إلى الولايات المتحدة لحضور الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال كاكر إن هناك حركات انفصالية مختلفة في الهند، من بينها خاليستان، وأن باكستان أيضا كانت مدعية فيما يخص قضية جوناجاد.

وقال المسئول الباكستاني إنه يدرك تماما الصعوبات التي يواجهها المواطنون الذين يشعرون بقلق بالغ إزاء ارتفاع أسعار البنزين والمواد الأساسية الأخرى.

وأوضح إن أسعار النفط في باكستان يتم تحديدها بناء على الأسعار العالمية، مضيفا أنه من المؤسف أن الأسعار في السوق العالمية مرتفعة للغاية خلال هذه الأيام.