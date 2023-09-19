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تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أن الجيزة من ضبط المتهمين بسرقة سيارة وبداخلها 3 ملايين جنيه في الجيزة.

تلقى قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من شخص - مقيم بدائرة القسم- بإكتشافه سرقة سيارة ملاكى "خاصة بمالك عمله" وبداخلها مبلغ 2 مليون و965 ألف جنيه "خاصين بمحل عمله" أثناء توقفها أسفل العقار محل إقامته بدائرة القسم.

أسفرت التحريات عن تحديد مرتكبى الواقعة مندوب مبيعات يعمل رفقة المُبلغ، وعاملان.

تم ضبط إثنين من المتهمين، وبمواجهتهما واعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثالث، وقرر مندوب المبيعات أنه نظراً لطبيعة عمله صحبة المُبلغ عقد العزم على سرقته وفى سبيل تنفيذ ذلك استعان بباقى المتهمين، وقام بإعطائهما نسخة من مفاتيح السيارة المستولى عليها.

وأضافا أن المتهمين الثانى والثالث استقلا دراجة نارية وقاما بتتبع السيارة ولدى وصول المُبلغ لمسكنه قاما بالاستيلاء على السيارة باستخدام نسخة المفتاح وبداخلها المبلغ المالى ولاذا بالهرب.

كما تم بإرشادهما ضبط السيارة والمبلغ المالى المستولى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.