روسيا والصين تعتزمان إجراء مشاورات أمنية استراتيجية في موسكو

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ذكرت الخدمة الصحفية لجهاز مجلس الأمن القومي الروسي، أن سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف ووزير الخارجية الصيني وانج يي سوف يعقدان مشاورات أمنية استراتيجية روسية صينية في موسكو.

وقالت الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي، إن ممثلين عن وزارات وإدارات البلدين سيحضرون تلك المشاورات، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وبالإضافة إلى ذلك، سيشارك باتروشيف في اجتماعات أمنية ثلاثية بين روسيا والصين ومنغوليا، حيث سيمثل وانج يي الصين، وسيمثل تشادامبين إنخبايار، سكرتير مجلس الأمن القومي المنغولي، منغوليا.