قال الإعلامي عمرو أديب، إن الجهاز الإداري المصري كان بيده تطوير الدولة المصرية بالكامل، مستشهدًا بدول أخرى: «انظروا إلى الإمارات وسنغافورة وأمريكا.. هذه الدول الجهاز الإداري فيها كلمة السر؛ لأنه مهتم بجودة الحياة».

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الإثنين، أن الأجهزة الإدارية الناجحة لا يوجد بها «فساد - محسوبية - ترهل - كسل»، متابعًا: «لا أحد في هذه الأجهزة يقول (على قد فلوسهم)».

واستكمل: «ضاع علينا فرص كثيرة بسبب الموظف المصري، وطفش الكثير من المستثمرين بسبب هذا الموظف»، حسب تعبيره.

وطالب الدولة بشن ثورة في القطاع الإداري، قائلا: «نريد ثورة إدارية.. البلد لن تعيش على المعونات والقروض، البلد هتعيش بالاستثمارات والتقدم».

وفي نصيحة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، تابع: «أرجوكم كفى بطء، وابتعدوا عن تصريحات (أصل وبس) والتبريرات التي نسمعها باستمرار».