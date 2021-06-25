تفحم 3 أشخاص في تصادم تريلا بربع نقل بطريق إدفو - مرسى علم

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شهدت منطقة الشيخة عطيفة بطريق إدفو مرسي علم بحدود محافظة أسوان، حادث تصادم سيارة ربع نقل، وأخرى تريلا مما أدى إلى اشتعال النيران بالسيارة الربع نقل.

وأسفر الحادث عن تفحم 3 أشخاص انتقلت سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين بمنطقة الشيخة عطيفة بطريق إدفو / مرسي علم بحدود محافظة أسوان، وأدى التصادم إلى اشتعال النيران في إحدى السيارتين، وأسفر عن مصرع 3 أشخاص وتفحم جثاميهم، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات لنقلهم إلى مشرحة إدفو العمومية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها في الواقعة.