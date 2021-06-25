تفحم 3 أشخاص في تصادم تريلا بربع نقل بطريق إدفو - مرسى علم

شهدت منطقة الشيخة عطيفة بطريق إدفو مرسي علم بحدود محافظة أسوان، حادث تصادم سيارة ربع نقل، وأخرى تريلا مما أدى إلى اشتعال النيران بالسيارة الربع نقل.
وأسفر الحادث عن تفحم 3 أشخاص انتقلت سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتلقى مرفق إسعاف أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين بمنطقة الشيخة عطيفة بطريق إدفو / مرسي علم بحدود محافظة أسوان، وأدى التصادم إلى اشتعال النيران في إحدى السيارتين، وأسفر عن مصرع 3 أشخاص وتفحم جثاميهم، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات لنقلهم إلى مشرحة إدفو العمومية.
وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها في الواقعة.