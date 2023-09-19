اختتام أعمال لجنة جائزة التميز الإعلامي العربي

اختتمت لجنة جائزة التميز الإعلامي العربي، اليوم الثلاثاء، اجتماعها الأول في دورتها الثامنة، الذي عقد بمقر الأمانة العامة بالقاهرة برئاسة دولة الكويت (الدولة الراعية للجائزة)، وبحضور السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال وفريق الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، وأعضاء الدول الممثلة في اللجنة وهي مصر والسعودية والعراق والبحرين والسودان والصومال وجيبوتي.

وقد تضمن جدول أعمال الاجتماع دراسة المشروع المعدل للنظام الأساسي لجائزة التميز الإعلامي العربي، والموضوعات المقترحة لمجال الجائزة في دورتها الثامنة، وتحديد الفئات الخاصة بالجائزة، والاتفاق على محتوى "إعلان الجائزة" بما يضمن الترويج الإعلامي الجيد لها.

كما وضعت اللجنة الجدول الزمني لأنشطتها القادمة، بما في ذلك آجال الترشيحات، وموعد انعقاد اجتماعها المقبل المعني بدراسة وتقييم الأعمال المرشحة للجائزة.

وتم التوافق خلال الاجتماع على تخصيص هذه الدورة "لإعلام الأزمات والكوارث والمخاطر"، في سياق ما شهدته المنطقة العربية في الآونة الاخيرة من كوارث مفجعة، وخاصة بالمغرب وليبيا، والتي خلفت خسائر بشرية ومادية مهولة.

وشكل هذا الاجتماع مناسبة لطرح مجموعة من الأفكار والتصورات حول انجع السبل لأثراء النظام الداخلي للجائزة تمشيا مع توجيهات مجلس وزراء الإعلام العرب، بما في ذلك مراعاة ضمان التنوع المجتمعي في الترشيحات المقدمة للجائزة، ولا سيما النساء والشباب وذوي الهمم.