برشلونة يسقط في فخ الخسارة أمام موناكو بدوري الأبطال

سقط برشلونة الإسباني في فخ الهزيمة أمام مستضيفه موناكو الفرنسي 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، على ملعب لويس الثاني، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا في نظامها الجديد.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أجرى تعديلات على بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تلعب جميع الفريق في مرحلة الدوري، ليتأهل أصحاب المراكز الثمان الأولى مباشرة لدور الـ16 فيما يلعب أصحاب المراكز من التاسع حتى 24 بنظام الذهاب والإياب ليتأهل 8 فرق أخرى لدور الـ16.

بدأت المباراة هادئة من الفريقين ولكن سرعان ما تغيرت الأمور بعد تمريرة خاطئة من تير شتيجين حارس برشلونة وصلت لمينامينو مهاجم مناكو واضطر إيريك جارسيا لإعاقته ليحصل على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 10، هي الأسرع في تاريخ النادي الكتالوني بدوري الأبطال.

استغل أصحاب الأرض موناكو النقص العددي وسيطر على مجريات اللعب، وتمكن من التسجيل مبكرًا عن طريق ماجنيس أكليوش في الدقيقة 16 بعدما استلم كرة في الجناح الأيمن راوغ ودخل منطقة جزاء ثم سدد كرة قوية اكتفى الألماني مارك أندريه تير شتيجين بمشاهدتها تسكن شباك برشلونة.

عودة برشلونة لم تتأخر وتمكن لامين يامال في الدقيقة 28 من استغلال تمريرة طولية خلف دفاعات موناكو واستلم الكرة وراوغ من على حدود منطقة الجزاء، ثم أرسل تصويبة قوية سكنت شباك فريق الإمارة.

وفي الشوط الثاني بدا فريق موناكو أكثر رغبة في الفوز ودفع المدرب إيدي هوتر بأربعة لاعبين لمواصلة الضغط الهجومي على برشلونة الذي اعتمد على خطأ التسلل والهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة 71 نجح البديل جورج إلينيخينا في ضرب دفاعات برشلونة وانطلق منفردًا من منتصف الملعب ثم سدد كرة قوية ارتطمت بيد تير شتيجين وسكنت الشباك معلنة الهدف الثاني لموناكو والفوز بنقاط المباراة.

ورغم الخسارة سجل لامين يامال، هدفه الأول له منذ بداية مسيرته في دوري الأبطال، ووفقا لشبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن يامال أصبح ثاني أصغر لاعب يسجل هدفا للبارسا في تاريخ دوري الأبطال، بعمر 17 عاما و68 يوما، لعد أنسو فاتي القياسي، الذي سجله بعمر 17 عاما و40 يوما.

وأضافت الشبكة أن لامين يامال نجح في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي، وذلك للمرة الأولى بقميص برشلونة، في ظهوره 57.

كما أشارت «أوبتا» إلى أن لامين يامال أصبح اللاعب الشاب رقم 13 الذي يسجل لبرشلونة في بطولة دوري أبطال أوروبا، خلف أياكس الذي سجل له 14 لاعبًا شابًا في البطولة.

وفي الجولة الثانية يستضيف برشلونة فريق يونج بويز السويسري، يوم الثلاثاء 1 أكتوبر المقبل، فيما يحل موناكو ضيفًا على دينامو زغرب الكرواتي يوم الأربعاء 2 من الشهر ذاته.