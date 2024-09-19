نصر الله: تفجيرات يومي الثلاثاء والأربعاء إعلان حرب

اعتبر الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم الخميس، أن التفجيرات التي وقعت يومي الثلاثاء والأربعاء بمثابة إعلان حرب.

وقال نصرالله، خلال أول كلمة له منذ التفجيرات، ونقلتها شبكة "الجزيرة" الإخبارية: "عبر تفجيرات البيجر الثلاثاء كان العدو الإسرائيلي يريد قتل 4000 إنسان في دقيقة واحدة ومن في محيطهم".

وأضاف: "الأربعاء سقط عشرات الشهداء ومئات الجرحى"، مشيرا إلى أنه "على مدى يومين كان العدو الإسرائيلي يريد أن يقتل نحو 5000 إنسان في دقيقتين دون أي اعتبار".

ووصف التفجيرات بـ"عملية إرهابية كبرى"، مؤكدا: "سنتبنى تعريف ما حدث يومي الثلاثاء والأربعاء كمجزرتين"، وأنه "يمكن أن نطلق على ما حدث يومي الثلاثاء والأربعاء أنه إعلان حرب".

وأشار إلى أن "بعض أجهزة البيجر كانت بعيدة عن مستخدميها وبعضها لم يتم توزيعه من الأساس"، مؤكدا أن "العدو الإسرائيلي استهدف آلاف أجهزة البيجر وتجاوز كل القوانين والضوابط والخطوط الحمراء".

وأضاف: "بعض التفجيرات حدثت في مستشفيات وأسواق وطرقات عامة وبيوت والمواقع التي فيها أساسا مدنيون".

وقال إن "حجم الإصابات بالعيون كثير وهناك ضغط على المستشفيات وهي تبذل جهدا كبيرا"، متوجها بالشكر "للحكومة اللبنانية ووزارة الصحة ومؤسسات الدفاع المدني الذين أبلوا بلاء حسنا"، وكذلك "لكل من بادر للمساعدة ولكل من تضامن بمعزل عن أي اعتبارات طائفية أو سياسية".