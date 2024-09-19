إبراهيم عيسى: إيران تشعل لبنان نارا ودمارا وتحرق اليمن وتدمر غزة

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن دولة إيران تشعل لبنان نارًا ودمارًا وكذلك تحرق اليمن وتدمر قطاع غزة ضمن لعبة متبادلة مع إسرائيل.

وأضاف خلال برنامجه «حديث القاهرة» على شاشة «القاهرة والناس»، مساء الأربعاء، أن عساكر الشطرنج ومن يتم التلاعب بهم هم الشعوب العربية عبر الكتائب الإيرانية في المنطقة.

وعدَّ من هذه الكتائب، جماعة الحوثي والمجموعات الشيعية في العراق أو حزب الله أو حركة حماس، متابعًا - بسخرية: «(زعيم حركة حماس) يحيى السنوار أتحفنا من قبل وله تسجيلات عيانًا بيانًا تتحدث عن فضل وعظمة وروعة إيران».

وأشار إلى أن السنوار اعترف بأن إيران هي من تسلح وتموِّل حركة حماس، موضحًا أن القيادي في الحركة خالد مشعل لا يتوقف عن تحية إيران، وكذلك كان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية قبل اغتياله.

واستكمل: «تيار الإسلام السياسي يكفّر من يخالفهم في الرأي.. هم يكفِّرون الصوفيين والعلمانيين وأنصار الدولة المدنية والأشاعرة والشيعة وبقوا أصدقاء وأحباب مع حزب الله».

وأرجع ذلك لما قال إنه مشروع التدمير الذي يوحد، معبرا في الوقت نفسه عن تضامنه الكامل لبنان وغزة إزاء ما يحدث هناك.



