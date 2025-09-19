 مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين مايك والتز سفيرا لدى الأمم المتحدة - بوابة الشروق
الجمعة 19 سبتمبر 2025 10:33 م القاهرة
مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين مايك والتز سفيرا لدى الأمم المتحدة

مايك والتز
مايك والتز
واشنطن - (أ ب)
نشر في: الجمعة 19 سبتمبر 2025 - 9:48 م | آخر تحديث: الجمعة 19 سبتمبر 2025 - 9:48 م

صدق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الجمعة، على تعيين مايك والتز سفيرا للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليملأ بذلك آخر منصب شاغر في حكومة الرئيس دونالد ترامب بعد 8 أشهر من التأجيل وسحب مرشح سابق.

وجاء تصويت الحزبين "الجمهوري والديمقراطي" لصالح تعيين والتز بعد أن أعادت عقبة إجرائية مؤخرا ترشيحه إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، حيث كان لا بد من إعادة التصويت عليه من جديد أمس الأول الأربعاء.

ولم يصوت مجلس الشيوخ على إجراء منفصل كان من شأنه تعيين والتز رسميا كممثل في الجمعية العامة، بسبب اعتراضات من الديمقراطيين، وفقا لمصدر مطلع على مداولات مجلس الشيوخ.


