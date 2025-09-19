شيرين عبد الوهاب تنفي إحياء حفل مع فضل شاكر في دبي

نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانا عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، يفيد بعدم إحيائها حفلا غنائيا بالتعاون مع المطرب اللبناني فضل شاكر على مسرح أوبرا دبي يوم 2 أكتوبر المقبل.

وقالت شيرين عبد الوهاب في بيانها: "تعلن الفنانة لجمهورها العزيز في دولة الإمارات العربية الحبيبة عدم صحة ما تم نشره من خلال إحدى الصفحات غير معلومة المصدر عن حفل تحييه الفنانة بالاشتراك مع الفنان الكبير فضل شاكر بتاريخ 2 أكتوبر 2025 على مسرح أوبرا دبي، وأن أي حفل سيكون الإعلان عنه من خلال صفحاتها الرسمية"، وختمت البيان بتوجيه التحية والشكر لأهل دولة الإمارات.

وفي الآونة الأخيرة، انتشرت عدة أخبار غير معلومة المصدر عبر منصات التواصل الاجتماعي، تفيد باشتراك شيرين عبد الوهاب في أكثر من حفل غنائي مع المطرب اللبناني فضل شاكر في دبي وفي الدوحة.