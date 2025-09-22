‌‏أ ف ب: واشنطن تصف الاعتراف بدولة فلسطين من قبل حلفائها بالاستعراضي

انتقد متحدث باسم الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين، الاعتراف بدولة فلسطين من قبل حلفاء واشنطن واصفا إياه بـ "الاستعراضي".



ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الذي تحدث شرط عدم الكشف عن هويته، قوله إن الإجراءات كانت "من أجل العرض فقط".

وأضاف المتحدث: "نواصل إعطاء الأولوية للدبلوماسية الجادة على الشعبوية. أولوياتنا واضحة وهي إطلاق سراح الرهائن وأمن إسرائيل وسلامها وازدهارها في جميع أنحاء المنطقة، وهو ما سيكون مضمونا عندما لا تكون حماس كذلك".

والأحد، أعلنت كندا وبريطانيا وأستراليا رسميا اعترافها بالدولة الفلسطينية، قبيل يوم من المؤتمر الذي سيعقد الاثنين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة برئاسة سعودية فرنسية، حيث يتوقع أن تعلن دول عدة على رأسها فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين.

من جهتها، شكرت وزارة الخارجية الفلسطينية كندا وبريطانيا وأستراليا، واعتبرت الاعتراف بدولة فلسطين "قرارات شجاعة تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتنطلق من حرص تلك الدول على إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام بما يضمن أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم".

وطالبت الوزارة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية المبادرة لهذا الاعتراف وأن تنحاز للقانون الدولي والرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية وتقف في الجانب الصحيح من التاريخ.