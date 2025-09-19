جنيف تمنح تونس 200 حافلة حرارية ضمن خطة للتحول الكامل إلى الطاقة الكهربائية

أعلنت هيئة النقل العام في جنيف عن توقيع عقد هبة يقضي بمنح تونس 200 حافلة نقل حرارية على مدى الـ4 سنوات المقبلة، ضمن خططها لتجديد أسطولها الذي سيعتمد بشكل كامل على الطاقة الكهربائية بحلول عام 2030.

ومن المتوقع أن تستلم تونس تدريجيا الحافلات السويسرية اعتبارا من مطلع يناير 2026، وفق ما نقلت وسائل إعلام سويسرية.

وستتولى شركة "نقل تونس" عمليات الشحن للحافلات من مركز الصيانة في جنيف.

وجرى توقيع العقد يوم الأربعاء الماضي، ويقضي بمنح الحافلات التي تعمل بالمحركات الحرارية إلى الجانب التونسي الذي سيتكفّل بنقلها عبر البحر المتوسط، حسبما أفاد موقع صحيفة" الشروق" التونيسية على موقعها الإلكتروني.

وتسعى وزارة النقل في تونس إلى سد النقص الكبير في أسطول الحافلات الذي يعاني من التقادم وتخفيف الضغوط على النقل العام في العاصمة والمدن الكبرى، عبر صفقات مع شركاء صينيين وصفقات أخرى لحافلات مستعملة من فرنسا عبر الوكالة المستقلة للنقل بباريس، وعقود هبة.