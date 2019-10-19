 تشيلي تغلق المترو في العاصمة بعد انتشار الاحتجاجات العنيفة - بوابة الشروق
السبت 19 أكتوبر 2019 7:53 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بالتزامن مع عرض بيانها على البرلمان.. ما تقييمك لأداء حكومة مصطفى مدبولي؟
النتـائـج تصويت

تشيلي تغلق المترو في العاصمة بعد انتشار الاحتجاجات العنيفة

أرشيفية
أرشيفية
سانتياجو (رويترز)
نشر فى : السبت 19 أكتوبر 2019 - 6:51 ص | آخر تحديث : السبت 19 أكتوبر 2019 - 6:51 ص

أغلق المسؤولون في تشيلي شبكة مترو الأنفاق في العاصمة سانتياجو يوم الجمعة بعد تظاهر محتجين على زيادة أسعار التذاكر في الشوارع ومهاجمة محطات المترو مما أدى إلى وقوع أضرار بالغة في أنحاء العاصمة التي يقطنها نحو ستة ملايين نسمة.

ووفقا لشهود ووسائل التواصل الاجتماعي وصور تلفزيونية أشعل محتجون ملثمون النار في مداخل عدة محطات وقاموا بإحراق حافلة نقل عام بعد ظهر الجمعة.

وانضم آلاف آخرون بعد حلول الليل وقاموا بالقرع على الأواني وتعطيل حركة المرور في سانتياجو الهادئة عادة.

وقال مسؤولو المترو إن الشبكة ستظل مغلقة خلال نهاية الأسبوع مشيرين إلى حدوث ”دمار كبير“ جعل من المستحيل تشغيل القطارات بشكل آمن.

وبدأ طلاب المدارس الثانوية والجامعات الاحتجاج بعد أن رفعت الحكومة أسعار تذاكر المترو في السادس من أكتوبر تشرين الأول نحو 1.17 دولار لرحلات المسافة الكاملة منحية باللوم على زيادة تكلفة الطاقة وتراجع سعر البيزو.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك