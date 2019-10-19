قال مصطفى رجب، عضو حزب العمال البريطاني، إن قرار مجلس العموم البريطاني، بإرجاء التصويت على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست» بمثابة «يوم أسود في تاريخ السياسة البريطانية».

وأضاف في مداخلة هاتفية لـ«نشرة أخبار Ten»، المذاعة عبر فضائية «Ten»، مساء السبت، أن ما حدث اليوم بخروج أعضاء البرلمان في حراسة، بسبب غضب الشعب على الأداء الخاص بهم «عار»، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، «عنيد ومازال يردد بأنه سيخرج باتفاق أو بدونه»، بحسب ما قال.

وأوضح أن بريطانيا أمام رئيس وزراء «مش عارف هيودي البلد فين»، مردفًا: «القرار نفذ، ولازم يتقدم بخطاب لمد المدة، الطرق مسدودة والشعب في حالة غضب، والبرلمان منقسم».

وقرر مجلس العموم البريطاني، اليوم السبت، إرجاء التصويت على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، إلى أن يتفاوض رئيس الوزراء بوريس جونسون مع بروكسل على مهلة جديدة غير التي سبق وحددها في 31 من الشهر الجاري.

وبموجب التعديل التشريعي الذي أعده النائب عن حزب المحافظين، أوليفر ليتوين، وأقره مجلس العموم، يتعين على رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إرسال خطاب يطالب الاتحاد الأوروبي بمدّ أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حتى نهاية يناير أول عام 2020، قبل الساعة الحادية عشرة، بتوقيت لندن.